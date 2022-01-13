Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e yer açılacak!

Beşiktaş'ta Mart ayında sakatlık yaşayan Boşnak oyuncu Ajdin Hasic için yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor…

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e yer açılacak!
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13 Ocak 2022 12:09
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Mart ayında sakatlık yaşayan Boşnak oyuncu Ajdin Hasic, Kasım ayından beri çalışmalarını sürdürüyor… Siyah-Beyazlılar'ın büyük umut bağladığı Hasic formayı kapmak için yoğun mesai harcıyor.

Genç yıldız için yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor… Siyah-Beyazlılar'da gençlere verdiği önemle dikkat çeken teknik direktör Önder Karaveli'nin Hasic'i ikinci yarıda kullanmak istediği öğrenildi.

Kara Kartal'ın şu anda 17 yabancı futbolcusu bulunuyor. Ancak Douglas, N'Sakala, Ljajic ve Lens gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş bu isimleri gönderdikten sonra Hasic'in ismini TFF'ye bildirecek

Beşiktaş Yönetimi'nin de Önder Karaveli'nin isteğine olumlu yaklaştığı ve Ajdin Hasic'in parlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

20 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın 2024 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Hasic, Dinamo Zagreb'in ikinci takımından 180 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Genç yıldız, kariyerinde 8 Süper Lig maçına çıkarken 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.  

 

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