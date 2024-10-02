Gedson Fernandes, 2017'den bu yana sürdürdüğü profesyonel kariyerinde en yüksek gol sayısına ulaştı.
ÖZEL VARYASYONLAR
Teknik patron Giovanni van Bronckhorst'un oyun kurgusunda özel bir rol üstlenen Gedson, 10 maçta 6 gole ulaştı. 'Gio' maçlarda Portekizli yıldıza özel varyasyonlar hazırlıyor.
ÇOK DAHA FAZLA POZİSYONA GİRİYOR
İmmobile, Rafa Silva ve Joao Mario'nun açtığı alanlara giren Gedson, sprinter özelliğini kullanarak dikine koşular yapıyor, eskisine oranla çok daha fazla pozisyona giriyor. 25 yaşındaki futbolcunun kritik rolü maçların sonuçlarında da önemli rol oynadı.
Trabzonspor maçındaki takımına 1 puan getiren tek golü ağlara yollayan Gedson, Lugano ve Kayserispor deplasmanlarında açılış sayılarının altına imzasını attı.
Beşiktaş'ta açılışları yapan isim: Gedson Fernandes
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyun planında özel bir rol üstlenen Gedson, daha fazla pozisyona girerek takımına kritik katkılarda bulunuyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2024 11:56
Gedson Fernandes, 2017'den bu yana sürdürdüğü profesyonel kariyerinde en yüksek gol sayısına ulaştı.
Beşiktaş
- 12:09 Kayserispor'da 10 yıllık kriz; "Teknik adam"
- 12:00 Beşiktaş, Avrupa'da 246. maçına çıkacak
- 12:00 Trabzonspor'a Suudi ortak geliyor!
- 11:56 Beşiktaş'ta açılışları yapan isim: Gedson Fernandes
- 11:51 Fenerbahçe'de Maximin şoku: şikayet edildi!
- 11:48 Fenerbahçe, Avrupa'da 276. maçına çıkacak
- 11:46 Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
- 11:42 9 milyon Euro'luk hayalet: Elias Jelert
- 11:37 Galatasaray, Avrupa'da 320. maçına çıkacak
- 11:33 Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu hayranlığı
- 11:33 Batshuayi can sıktı! Okan Buruk tavrından rahatsız
- 11:19 Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yeni hedefi belli oldu!
- 10:51 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak
- 10:51 Derbi hakeminden şok sözler: ''Seni öldüreceğim''
- 10:46 Mert Hakan'ı vergi rekortmeni yapan yeni işi
- 10:42 Şenol Güneş: ''Kazanma alışkanlığı lazım''
- 10:38 Beşiktaş, Avrupa'da Eintracht Frankfurt'u konuk edecek
- 10:37 Milot Rashica, sağ bekte beğeni topladı!
- 10:37 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
- 10:32 Beşiktaş'ın üç silahşörleri: Immobile, Gedson, Rafa
- 10:28 Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Rigas Skola'ya konuk olacak
- 10:26 Van Bronckhorst: ''Beşiktaş durdurulamayacak''
- 10:17 Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
- 10:16 Ciro Immobile, performansıyla Mario Gomez'i geride bıraktı
- 09:45 Dusan Tadic'ten Avrupa'da rekor!
- 09:42 Rade Krunic, Inter maçının en kötü oyuncusu seçildi
- 09:36 Fenerbahçe'de Jose Mourinho farkı!
- 09:33 Twente'de Fenerbahçe ve Mourinho korkusu
- 09:25 Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan devrimi!
- 09:19 İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...
- 09:19 Inter ve Milan'a kayyım yolda!
- 09:04 Jose Mourinho'yu bekleyen zor karar!
- 09:04 Van Bronckhorst, şampiyon hocaları geride bıraktı!
- 09:01 Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"
- 08:59 Beşiktaş'tan Omar Marmoush'a özel önlem!
- 08:58 Zehra Güneş: "17 yaşından beri uğraşıyoruz"
- 08:51 Portekiz basını Gedson'a övgüler yağdırdı
- 08:46 Beşiktaş, Ajax sonrası bir ilk peşinde!
- 08:33 Galatasaray'da yönetim borçsuzluk kağıdı için harekete geçti!
- 08:23 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi
- 01:02 Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
- 00:57 Manisa Basket, uzatmada kazandı
- 00:52 Başakşehir - Rapid Wien: Muhtemel 11'ler
- 00:40 Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
- 00:10 Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!
- 23:53 Şampiyonlar Ligi'nde geceye Türkler damga vurdu!
- 23:52 Manchester City'den net galibiyet!
- 23:52 Dev maçta kazanan Arsenal
- 23:52 Barcelona, rahat kazandı
- 23:51 PSV ve Sporting yenişemedi!
- 23:51 Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
- 23:44 Hull City, seriye bağladı!
- 23:27 Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!
- 23:10 Aliağa Petkimspor, deplasmanda kazandı
- 23:06 Ali Osman Ulusoy, mezarı başında anıldı
- 22:49 Çağdaş Atan: "Biz farklı bir takımız"
- 22:28 Galatasaray'dan Fenerbahçe için flaş hamle!
- 21:48 Galatasaray, galibiyetle başladı!
- 21:46 Stuttgart - Sparta Prag maçında kazanan yok!
- 21:45 Brest'ten Salzburg deplasmanında 4 gollü şov!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!
Barcelona, rahat kazandı
Dev maçta kazanan Arsenal
Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
Hull City, seriye bağladı!
Bir devir sona eriyor: Andres Iniesta
Sneijder'den MANU'ya eleştiri!
Atakan Karazor'un cezası iptal edildi!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!
-
2
Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
-
3
Galatasaray'dan Fenerbahçe için flaş hamle!
-
4
Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"
-
5
İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...
-
6
Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
-
7
Süper Lig'de VAR kayıtları!
-
8
Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi
-
9
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı ve PFDK tepkisi
-
10
Osimhen için MANU açıklaması!
EN ÇOK YORUMLANANLAR