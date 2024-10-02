Beşiktaş'ta açılışları yapan isim: Gedson Fernandes

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyun planında özel bir rol üstlenen Gedson, daha fazla pozisyona girerek takımına kritik katkılarda bulunuyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta açılışları yapan isim: Gedson Fernandes
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02 Ekim 2024 11:56

Gedson Fernandes, 2017'den bu yana sürdürdüğü profesyonel kariyerinde en yüksek gol sayısına ulaştı.

ÖZEL VARYASYONLAR

Teknik patron Giovanni van Bronckhorst'un oyun kurgusunda özel bir rol üstlenen Gedson, 10 maçta 6 gole ulaştı. 'Gio' maçlarda Portekizli yıldıza özel varyasyonlar hazırlıyor.

ÇOK DAHA FAZLA POZİSYONA GİRİYOR

İmmobile, Rafa Silva ve Joao Mario'nun açtığı alanlara giren Gedson, sprinter özelliğini kullanarak dikine koşular yapıyor, eskisine oranla çok daha fazla pozisyona giriyor. 25 yaşındaki futbolcunun kritik rolü maçların sonuçlarında da önemli rol oynadı.

Trabzonspor maçındaki takımına 1 puan getiren tek golü ağlara yollayan Gedson, Lugano ve Kayserispor deplasmanlarında açılış sayılarının altına imzasını attı. 

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