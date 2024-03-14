kariyerinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor.formasıyla aylardır tek gol atamayan Kamerunlu forvet adeta dibe vurdu.Aboubakar, Fenerbahçe'ye 9 Aralık'ta 3-1 yenildikleri derbiden sonra Bailly, Rosier, Onana ve Ghezzal'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na giden ve burada sakatlanan deneyimli futbolcu, 30 Ocak'ta İstanbul'a dönmüştü. Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle kadro dışı kararı kaldırılan Aboubakar sakatlığı yüzünden Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçırırken, 19 Şubat'ta takıma dönüş yaptı.Konyaspor maçında oyuna girerken tribünler tarafından protesto edilen 32 yaşındaki futbolcu daha sonra şans bulduğu İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da gol atamadı. Yaklaşık 5 aydır suskun olan Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçında kaydetmişti.Uzun süredir formsuz ve moralsiz olan Vincent Aboubakar bu nedenle ilk 11'de yer bulamıyor. Fernando Santos'un verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Kamerunlu futbolcunun sezon sonunda elden çıkarılması sürpriz olmayacak. Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar koşulların oluşması halinde makul bir bonservis bedeliyle satılacak.Beşiktaş formasıyla 109 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar 59 gole imza atarken, 14 kez de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 26 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.