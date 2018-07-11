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Beşiktaş Sompo Japan'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Japan'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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11 Temmuz 2018 15:12
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

İsviçre'de bulunan FIBA merkezinde bugün yapılan kura çekimiyle 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, kura çekimi sonrasında D Grubu'nda yer aldı.

Siyah-beyazlılarımızın gruptaki rakipleri; Neptunas (Litvanya), Strasbourg (Fransa), Bologna (İtalya), Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas (Yunanistan), Oostende (Belçika) ve elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi Bayreuth) bir takım şeklinde oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 grup maçları 9-10 Ekim tarihlerinde başlayacak.

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