Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.
Ole Gunnar Solskajer ile ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.
Galbiyetin ardından puanını 44'e yükselten Siyah-Beyazlılar, 4. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar ise 17. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ, 10 MAÇTIR KAYSERİSPOR'A YENİLMİYOR
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor karşısındaki yenilmezlik serisi 10 maça yükseldi.
Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 9 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
KART SINIRINDAKİLER FİRE VERMEDİ
Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekti. Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmedi ve 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyebilecek.
JOAO MARIO, SOLSKAJER İLE UÇUŞA GEÇTİ
Beşiktaş''ta Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu.
Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.
Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.
SOLSKJAER'DEN 10 YIL SONRA BİR İLK
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardında ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Norveçli teknik adam yönetiminde dokuz maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda yedi galibiyet aldı.
Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti.
Ole Gunnar Solskjaer, ligde arka arkaya dördüncü galibiyet ile birlikte Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in (2015) ardından bu başarıyı yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
45. dakikada Joao Mario, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Kayserispor'un köşe vuruşundan sonra Miguel Cardoso'dan topu çalan Milot Rashica, takımını kontraatağa kaldırdı. Orta alanın sağında topu alan Rafa Silva, hemen solunda olan Ciro Immobile'ye pasını verdi. Immobile beklemeden, ceza sahası yayının solundan ceza alanına koşu yapan Joao Mario'yu gördü. Topu kontrolüne alan Joao Mario, sol ayağının üstüyle hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu.
MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ
52. dakikada Kayserispor, beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen hızlı hücumda Miguel Cardoso'nun topuk pasını ceza alanının sol çaprazında kontrol eden Duckens Nazon, Oxlade-Chamberlain'in ekarte edip karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Kalesini terk edip açıyı iyi kapatan Mert Günok, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
KAYSERİSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
58. dakikada Kayserispor, Mehdi Bourabia ile beraberlik golünü buldu. Yardımcı hakem, daha önce topu alan Hasan Ali'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Dakikalar 90+5'i gösterirken Beşiktaş, penaltı kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın kontratağında Gedson Fernandes topla ilerlemek isterken Attamah kayarak müdahalesini yaptı. Boşta kalan topu alan Ernest Muçi, ceza alanına sol çaprazdan girip Kartal Kayra ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.
SOLSKJAER'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.
ELAN RICARDO, HASTALIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.
Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.
EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.
Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.
BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART
Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.
Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.
Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
35. dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu önüne alan Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Mane'nin yaptığı vuruşta, top yine kalecide kaldı.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. Oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.
Ole Gunnar Solskajer ile ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.
Galbiyetin ardından puanını 44'e yükselten Siyah-Beyazlılar, 4. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar ise 17. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ, 10 MAÇTIR KAYSERİSPOR'A YENİLMİYOR
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor karşısındaki yenilmezlik serisi 10 maça yükseldi.
Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 9 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
KART SINIRINDAKİLER FİRE VERMEDİ
Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekti. Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmedi ve 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyebilecek.
JOAO MARIO, SOLSKAJER İLE UÇUŞA GEÇTİ
Beşiktaş''ta Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu.
Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.
Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.
SOLSKJAER'DEN 10 YIL SONRA BİR İLK
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardında ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Norveçli teknik adam yönetiminde dokuz maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda yedi galibiyet aldı.
Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti.
Ole Gunnar Solskjaer, ligde arka arkaya dördüncü galibiyet ile birlikte Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in (2015) ardından bu başarıyı yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
JOAO MARIO, BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ
✅ 4-1 Athletic Club
⭕ 1-1 Antalyaspor
❌ 0-1 Twente
✅ 2-0 Kırklarelispor
✅ 2-0 Sivasspor
✅ 2-1 Trabzonspor
✅ 3-1 Eyüpspor
✅ 2-1 Antalyaspor
✅ 2-0 Kayserispor
Ole Gunnar Solskjaer ile Beşiktaş🦅 pic.twitter.com/MCUbl5nsBO
— Sporx (@sporx) March 1, 2025
45. dakikada Joao Mario, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Kayserispor'un köşe vuruşundan sonra Miguel Cardoso'dan topu çalan Milot Rashica, takımını kontraatağa kaldırdı. Orta alanın sağında topu alan Rafa Silva, hemen solunda olan Ciro Immobile'ye pasını verdi. Immobile beklemeden, ceza sahası yayının solundan ceza alanına koşu yapan Joao Mario'yu gördü. Topu kontrolüne alan Joao Mario, sol ayağının üstüyle hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu.
MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ
52. dakikada Kayserispor, beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen hızlı hücumda Miguel Cardoso'nun topuk pasını ceza alanının sol çaprazında kontrol eden Duckens Nazon, Oxlade-Chamberlain'in ekarte edip karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Kalesini terk edip açıyı iyi kapatan Mert Günok, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
❌Mert Günok! pic.twitter.com/2DnjRl0ntL
— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025
KAYSERİSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
58. dakikada Kayserispor, Mehdi Bourabia ile beraberlik golünü buldu. Yardımcı hakem, daha önce topu alan Hasan Ali'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Dakikalar 90+5'i gösterirken Beşiktaş, penaltı kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın kontratağında Gedson Fernandes topla ilerlemek isterken Attamah kayarak müdahalesini yaptı. Boşta kalan topu alan Ernest Muçi, ceza alanına sol çaprazdan girip Kartal Kayra ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.
SOLSKJAER'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.
ELAN RICARDO, HASTALIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.
Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.
EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.
Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.
BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART
Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.
Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.
Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.
⚫⚪Beşiktaş'ta 122. yıla özel koreografi! pic.twitter.com/sWAoEhpPxY
— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025
⚫⚪ Beşiktaşlı futbolcular, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya kulübün 122. yılına özel tişörtlerle çıktı! pic.twitter.com/vUU6UQM5if
— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
35. dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu önüne alan Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Mane'nin yaptığı vuruşta, top yine kalecide kaldı.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. Oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına Cardoso ile duvar pası yaparak giren Nazon'un çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.
60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.
90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 57 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 58 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Immobile (Dk. 68 Semih Kılıçsoy)
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Carole), Karimi (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia (Dk. 71 Ackah), Mane (Dk. 46 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 78 Bahoken)
Goller: Dk. 45 Joao Mario, Dk. 90+7 Semih Kılıçsoy (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mane, Dk. 27 Bourabia (Bellona Kayserispor)
60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.
90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 57 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 58 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Immobile (Dk. 68 Semih Kılıçsoy)
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Carole), Karimi (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia (Dk. 71 Ackah), Mane (Dk. 46 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 78 Bahoken)
Goller: Dk. 45 Joao Mario, Dk. 90+7 Semih Kılıçsoy (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mane, Dk. 27 Bourabia (Bellona Kayserispor)