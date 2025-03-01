Beşiktaş''ta Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu.

Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.

Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.



SOLSKJAER'DEN 10 YIL SONRA BİR İLK



✅ 4-1 Athletic Club

⭕ 1-1 Antalyaspor

❌ 0-1 Twente

✅ 2-0 Kırklarelispor

✅ 2-0 Sivasspor

✅ 2-1 Trabzonspor

✅ 3-1 Eyüpspor

✅ 2-1 Antalyaspor

✅ 2-0 Kayserispor



Ole Gunnar Solskjaer ile Beşiktaş🦅 pic.twitter.com/MCUbl5nsBO



— Sporx (@sporx) March 1, 2025

JOAO MARIO, BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ



45. dakikada Joao Mario, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Kayserispor'un köşe vuruşundan sonra Miguel Cardoso'dan topu çalan Milot Rashica, takımını kontraatağa kaldırdı. Orta alanın sağında topu alan Rafa Silva, hemen solunda olan Ciro Immobile'ye pasını verdi. Immobile beklemeden, ceza sahası yayının solundan ceza alanına koşu yapan Joao Mario'yu gördü. Topu kontrolüne alan Joao Mario, sol ayağının üstüyle hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu.







Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.



Dakikalar 90+5'i gösterirken Beşiktaş, penaltı kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın kontratağında Gedson Fernandes topla ilerlemek isterken Attamah kayarak müdahalesini yaptı. Boşta kalan topu alan Ernest Muçi, ceza alanına sol çaprazdan girip Kartal Kayra ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

⚫⚪ Beşiktaşlı futbolcular, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya kulübün 122. yılına özel tişörtlerle çıktı! pic.twitter.com/vUU6UQM5if



— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025

53. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına Cardoso ile duvar pası yaparak giren Nazon'un çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.



60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.



90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.



90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0



Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Stat: Tüpraş



Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 57 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 58 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Immobile (Dk. 68 Semih Kılıçsoy)



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Carole), Karimi (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia (Dk. 71 Ackah), Mane (Dk. 46 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 78 Bahoken)



Goller: Dk. 45 Joao Mario, Dk. 90+7 Semih Kılıçsoy (Penaltıdan) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 20 Mane, Dk. 27 Bourabia (Bellona Kayserispor)







