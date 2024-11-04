Beşiktaş, Paulista'yı bekliyor

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ligde forma giymediği Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarından yenilgiyle ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda bu maçlarda savunmada yapılan hatalar dikkat çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımla antrenmanlara başlayan Brezilyalı stoperin bir an önce geri dönmesini bekliyor.
Siyah-beyazlılarda bu maçlarda savunmada yapılan hatalar dikkat çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımla antrenmanlara başlayan Brezilyalı stoperin bir an önce geri dönmesini bekliyor.