Beşiktaş, Paulista'yı bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yokluğunda savunmada sıkıntı yaşadığı Gabriel Paulista'nın geri dönüşünü bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Paulista'yı bekliyor
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04 Kasım 2024 10:23
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ligde forma giymediği Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda bu maçlarda savunmada yapılan hatalar dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımla antrenmanlara başlayan Brezilyalı stoperin bir an önce geri dönmesini bekliyor.

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