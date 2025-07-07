Beşiktaş, Orkun Kökçü için harekete geçti!

Beşiktaş, Benfica'da mutsuz olan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetici Can Kaymakoğlu, transfer görüşmeleri için Portekiz'e gitti.

calendar 07 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Orkun Kökçü için harekete geçti!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da teknik direktörü Bruno Lage ile kavga eden ve mutsuz olan Orkun Kökçü için resmen devreye girdi.

Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu, daha önce birçok kez Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini açıklayan Orkun Kökçü'nün transferi için Portekiz'e gitti.

Siyah-beyazlı yönetici, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Benficalı yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.



Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği Orkun Kökçü için tüm şartlar zorlanacak. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralayarak kadroya katmya çalışacak.

Benfica ile yapılacak ilk görüşmelerde olumlu adım atılması halinde başkan Serdal Adalı, özel uçakla Portekiz'e gidecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 55 maça çıkan milli futbolcu 12 gol atıp 11 de asist yaptı. 

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