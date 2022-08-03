Beşiktaş ile anlaşma aşamasında olan ancak; siyah-beyazlıların daha sonra vazgeçtiği Bandırmasporlu Philippe Keny ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.



KENY BEŞİKTAŞ'A GELMİYOR



Siyah-beyazlılar, Keny transferi için Bandırmaspor anlaşmıştı. Fakat; sol kanat hattında boşluk açılamaması sonrasında Keny defteri kapandı. Bandırmaspor, Beşiktaş'a eleştiri yaparken golcü isim için İsviçre'den talipli çıktı.



ZÜRİH KENY TRANSFERİNİ İSTİYOR



İsviçre ekibi Zürih, futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Yakın zamanda transferle ilgili somut gelişmeler olması bekleniyor. Bandırmaspor'da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan 23 yaşındaki forvete Rus kulübü Spartak Moskova da daha önce talip olmuştu.





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