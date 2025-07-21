Beşiktaş, Lucas Vazquez ile temasta!

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
İspanya basınından AS gazetesinin haberine göre, Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sundu. Haberde, taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
Ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendiren İspanyol oyuncunun, kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Vazquez'in, kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesi olduğu biliniyordu.