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Beşiktaş, Lucas Vazquez ile temasta!

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez'e resmi teklif sundu. 32 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı ve İstanbul'a taşınma seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

calendar 21 Temmuz 2025 08:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Lucas Vazquez ile temasta!
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Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanya basınından AS gazetesinin haberine göre, Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sundu. Haberde, taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendiren İspanyol oyuncunun, kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Vazquez'in, kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesi olduğu biliniyordu.

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