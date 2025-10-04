04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 maçın 12'sinde kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor
Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.

Beşiktaş, gol yeme alışkanlığını Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yiyen Beşiktaş, ligde 12 gol atarken 9 kez topu ağlarında gördü.

Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.

