Beşiktaş, kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.
Beşiktaş, gol yeme alışkanlığını Galatasaray karşısında da sürdürdü.
Bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yiyen Beşiktaş, ligde 12 gol atarken 9 kez topu ağlarında gördü.
Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.
Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.
