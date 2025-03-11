Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor!

Gaziantep FK'ya 2-1 yenilinen maçta Beşiktaş bu sezonki 8. kafa golünü kalesinde gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor!
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11 Mart 2025 08:30
Bu sezon Beşiktaş kafa gollerinden çok çekti. Gaziantep FK maçında yeniden bir duran top kafa golü yiyen Beşiktaş bu sezonki 8. kafa golünü yemiş oldu.

Siyah-beyazlılar 2012-13, 2018- 19, 2022-23 sezonlarının ardından bu yıl da 8. kez kalesinden bir kafa golünü çıkarmak zorunda kaldı.

Son yılların en fazla kafa golü yediği sezonlarından birisini yaşayan siyah-beyazlılar bir gol daha yerse tüm sezonları geride bırakacak.

SOLSKJAER DÖNEMİ İLK

Beşiktaş, Solskjaer başa geldiğinden beri duran top sorununu düzeltmiş görünüyordu ancak bu sorun yeniden Norveçli çalıştırıcının döneminde Gaziantep Fk maçında gerçekleşti. 

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