16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Beşiktaş'ın zorlu virajı!

Sergen Yalçınlı Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 4 maçında Göztepe, Kayserispor ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak...

16 Eylül 2025 08:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın zorlu virajı!
Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenen ve ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ı ligde zorlu bir maraton bekliyor.

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'deki ilk 4 maçında zorlu 3 deplasman maçına çıkacak.

ZORLU VİRAJ


Cuma günü ligin flaş takımlarından Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında ise erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak. İki yıpratıcı deplasman maçından sonra evinde Kocaelispor'u ağırlayacak olan Kartal, 4 Ekim'de ise şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

SERGEN YALÇIN KAYIP İSTEMİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, 4 maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirve yarışında geri kalmak istemiyor.

HEDEF 12 PUAN

Beşiktaş, ilk 4 maçından 12 puan çıkartarak, şampiyonluk yarışında gövde gösterisi yapmak istiyor. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
