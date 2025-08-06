06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
18:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Beşiktaş'ın St. Patrick's kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki St. Patrick's maçının kadrosunu açıkladı.

calendar 06 Ağustos 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın St. Patrick's kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşısında St. Patrick's karşısında çıkacağı maçın kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bİngöl, Emrecan Terzi

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati

Forvet: Tammy Abraham

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.