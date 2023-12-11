Beşiktaş'ın sorunu: Gruplaşma!

Uzun zamandır kulüp içinde konuşulan hatta daha önce Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz'ın ifade ettiği bir konu var. Başını Aboubakar'ın çektiği ve Ghezzal, Masuaku, Muleka, Colley, Amartey, Onana ile Bailly'nin aralarında yer aldığı Afrikalı futbolcuların tutum ve davranışlarının başarısızlıkta önemli rol oynadığı da artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
"ONLARLA SÖZLEŞME İMZALAMAYIN"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğu kazandırdığı sezon sonunda dönemin başkan ve yönetimine "Başkanım aslolan Beşiktaş'tır. Ben veya başkası teknik adam olur önemli değil ama sizden rica ediyorum, Aboubakar ve Afrikalı oyuncularla sözleşme imzalamayın. (Aboubakar ve Ghezzal'ı kastederek) Hele Beşiktaş oyuncusu iken rakip takımla görüşenlerle asla imzalamayın" demişti
Yalçın daha sonra Sivas maçıyla ilgili bir anısını anlatırken o karşılaşmada sakatlanan Aboubakar için "Dedim herhalde vuruldu bu, güleceğim kendimi zor tutuyorum" diye anlatmıştı.
"FORMAYI YERE ATANLAR VAR"
Şenol Güneş'in ayrılması üzerine takımın başına gelen Burak Yılmaz da Sergen Yalçın gibi şikayetçiydi. Yılmaz, Fildişi Sahilli futbolcu Bailly'yi "Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'yi, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" sözleriyle hedef aldı. Bailly'nin formayı atıp "İkinci yarıya çıkmıyorum" çıkışını o gün anlatmadı ama bu sözleri bile aslında sorunun daha büyük olduğunun sinyallerini vermişti.
"BU OYUNCULARI ALMAYIN"
Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferler de çok tartışıldı. Savunmada Bailly ve Amartey gerek performansları gerekse sakatlık problemleriyle beklentilerin çok uzağında kaldı.. Ancak özellikle tartışılan bir isim vardı ki, o da Jean Onana.
Siyah beyazlıların 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservisle Lens'tan transfer ettiği Kamerunlu'nun forma giymeden gönderilmesi bile gündeme geldi. Sezon başında takımın Avusturya kampına gelen menajer Mithat Halis'in "Özellikle Onana ve Amartey konusunda dikkatli olun. Bu oyuncuları asla almayın" uyarısına bulunduğu ortaya çıktı. Ancak 2 isim de transfer edildi ve ikisi de hayal kırıklığı oldu.
ABOUBAKAR'IN LİDERLİK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Bu sezon üst üste attığı gollerden sonra Aboubakar'ın hızı kesildi. Önce karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 1 maç takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü sonra uyluk adalesindeki gerilme ve kanama nedeniyle 3 karşılaşma daha kaçırdı. Bu süreçte Aboubakar'ın saç ektirdiği için oynamadığı iddiaları ortaya atıldı.
Aboubakar'ın sakatlıklarının nüksetmesinin ardından diğer Afrikalı oyuncular Ghezzal, Amartey, Colley gibi oyuncuların da aynı anda sakatlanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kısaca Beşiktaş'ta Afrikalı oyuncular Aboubakar'ın liderliğinde takımı istedikleri gibi yönlendirdiği iddia ediliyordu. Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de başı ağrıyor sakatlık raporu alıp antrenmanlara çıkmıyorlardı.
Derbi sonrası "Bazı oyuncuların kendisine çekidüzen vermesi gerek" diyen Çalımbay'ın F.Bahçe önünde yedek kalan Aboubakar ile ilgili "Bir oyuncu oynamaya bilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir" sözleri de kafa karıştırmıştı.
"ONLARLA SÖZLEŞME İMZALAMAYIN"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğu kazandırdığı sezon sonunda dönemin başkan ve yönetimine "Başkanım aslolan Beşiktaş'tır. Ben veya başkası teknik adam olur önemli değil ama sizden rica ediyorum, Aboubakar ve Afrikalı oyuncularla sözleşme imzalamayın. (Aboubakar ve Ghezzal'ı kastederek) Hele Beşiktaş oyuncusu iken rakip takımla görüşenlerle asla imzalamayın" demişti
Yalçın daha sonra Sivas maçıyla ilgili bir anısını anlatırken o karşılaşmada sakatlanan Aboubakar için "Dedim herhalde vuruldu bu, güleceğim kendimi zor tutuyorum" diye anlatmıştı.
"FORMAYI YERE ATANLAR VAR"
Şenol Güneş'in ayrılması üzerine takımın başına gelen Burak Yılmaz da Sergen Yalçın gibi şikayetçiydi. Yılmaz, Fildişi Sahilli futbolcu Bailly'yi "Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'yi, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" sözleriyle hedef aldı. Bailly'nin formayı atıp "İkinci yarıya çıkmıyorum" çıkışını o gün anlatmadı ama bu sözleri bile aslında sorunun daha büyük olduğunun sinyallerini vermişti.
"BU OYUNCULARI ALMAYIN"
Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferler de çok tartışıldı. Savunmada Bailly ve Amartey gerek performansları gerekse sakatlık problemleriyle beklentilerin çok uzağında kaldı.. Ancak özellikle tartışılan bir isim vardı ki, o da Jean Onana.
Siyah beyazlıların 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservisle Lens'tan transfer ettiği Kamerunlu'nun forma giymeden gönderilmesi bile gündeme geldi. Sezon başında takımın Avusturya kampına gelen menajer Mithat Halis'in "Özellikle Onana ve Amartey konusunda dikkatli olun. Bu oyuncuları asla almayın" uyarısına bulunduğu ortaya çıktı. Ancak 2 isim de transfer edildi ve ikisi de hayal kırıklığı oldu.
ABOUBAKAR'IN LİDERLİK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Bu sezon üst üste attığı gollerden sonra Aboubakar'ın hızı kesildi. Önce karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 1 maç takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü sonra uyluk adalesindeki gerilme ve kanama nedeniyle 3 karşılaşma daha kaçırdı. Bu süreçte Aboubakar'ın saç ektirdiği için oynamadığı iddiaları ortaya atıldı.
Aboubakar'ın sakatlıklarının nüksetmesinin ardından diğer Afrikalı oyuncular Ghezzal, Amartey, Colley gibi oyuncuların da aynı anda sakatlanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kısaca Beşiktaş'ta Afrikalı oyuncular Aboubakar'ın liderliğinde takımı istedikleri gibi yönlendirdiği iddia ediliyordu. Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de başı ağrıyor sakatlık raporu alıp antrenmanlara çıkmıyorlardı.
Derbi sonrası "Bazı oyuncuların kendisine çekidüzen vermesi gerek" diyen Çalımbay'ın F.Bahçe önünde yedek kalan Aboubakar ile ilgili "Bir oyuncu oynamaya bilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir" sözleri de kafa karıştırmıştı.
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