26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Beşiktaş'ın rakibi Lausanne'dan transfer hamlesi

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Lausanne-Sport, Nice oyuncusu Bernard Nguene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Ağustos 2025 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: ogcnice.com
Beşiktaş'ın rakibi Lausanne'dan transfer hamlesi
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Lausanne-Sport, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesine imza attı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre İsviçre ekibinin transfer hedefi bu Fransız kulübü Nice'te oynayan Bernard Nguene oldu.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kamerunlu oyuncunun OGC Nice'ten ayrılarak İsviçre kulübüne katılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 6 maça çıkan Nguene, bu maçlarda takımına 4 gollük katkıda bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
