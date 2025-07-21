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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk sonrası Avrupa'daki muhtemel rakibi belli olacak.

calendar 21 Temmuz 2025 07:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.

KONFERANS LİGİ

RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.

İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.

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