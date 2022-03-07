Beşiktaş'ın kadınlar ve çocuklar kampanyası tribünleri doldurdu

Beşiktaş Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi Medipol Başakşehir maçına olan ilgiyi artırdı.



Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti.



Beşiktaş'tan Kadınlar Günü'ne özel pankart



Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.



Siyah-beyazlı takım, sahaya "Yılda bir gün kutlamak değil her gün eşit olmak" yazılı pankartla çıkarken, geride kalan günlerde hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.



Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem'e mücadele öncesi çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.









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