Beşiktaş'ın Hollanda'dan transfer hedefi açıklandı

NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan için Beşiktaş açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Netflix
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Beşiktaş'ın Hollanda'dan transfer hedefi açıklandı
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14 Haziran 2021 13:15
Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın da adı geçiyordu.

Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Hollanda basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Elayis için ikinci bir teklifle Nijmegen'in kapısını çaldığı ve bu transferi noktalamak için büyük çaba içerisinde olduğu yazılmıştı. Gelen iddialara göre Beşiktaş, 1.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ile sonraki satışından da yüzde 20 pay ödenmesini önerdi.

Elayis Tavşan geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Lig'inde 39 maçta 11 gol, 8 asistlik performans gösterdi.




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