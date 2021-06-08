Beşiktaş'ın gözü Amine Harit'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke'nin genç Faslı yıldızı Amine Harit'i kiralamak için teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın gözü Amine Harit'te
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08 Haziran 2021 12:12
Amine Harit
Amine Harit
Schalke 04
Bundesliga'dan küme düşen Schalke'de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi.

Alman ekibinden daha önce Bentaleb ve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal'ın gözünün Amine Harit'te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

23 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş 'ın Fransız futbolcusu N'Koudou'nun da menajerliğini yapıyor.

 
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