Beşiktaş'ın Gedson taktiği: Taksitle aldı peşin sattı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken yönetim yapılacak transferler için kaynak oluşturmaya çalışıyor.
Benfica'dan bonservisin yüzde 50'sini 10 milyon Euroya alan Beşiktaş, Spartak Moskova'dan 20 milyon Euroyu peşin aldı. Gedson transferinden elde edilen gelir, bu hafta transferde kullanılacak.
GEDSON, TAMAMEN BEŞİKTAŞ'IN
Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için başkan Serdal Adalı'nın ince hesapları tuttu. Siyah beyazlıların patronu, ısrarlı çalışmaları sonucunda Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'dan 10 milyon Euroya aldı.
20 MİLYON EURO PEŞİN SATIŞ
Bu rakam, beş sene içinde taksitlerle Portekiz devine ödenecek. Spartak Moskova'dan gelecek olan 20 milyon Euro ise peşin olarak kulübün kasasına girecek.
5 MİLYON EURO BONUS
Rus kulübüyle yapılan anlaşmada, performansa bağlı olarak 5 milyon Euroluk bonus maddesi de bulunuyor. Siyah beyazlılar Gedson'dan gelen parayı bu hafta içinde transferde kullanacak.
Benfica'dan bonservisin yüzde 50'sini 10 milyon Euroya alan Beşiktaş, Spartak Moskova'dan 20 milyon Euroyu peşin aldı. Gedson transferinden elde edilen gelir, bu hafta transferde kullanılacak.
GEDSON, TAMAMEN BEŞİKTAŞ'IN
Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için başkan Serdal Adalı'nın ince hesapları tuttu. Siyah beyazlıların patronu, ısrarlı çalışmaları sonucunda Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'dan 10 milyon Euroya aldı.
20 MİLYON EURO PEŞİN SATIŞ
Bu rakam, beş sene içinde taksitlerle Portekiz devine ödenecek. Spartak Moskova'dan gelecek olan 20 milyon Euro ise peşin olarak kulübün kasasına girecek.
5 MİLYON EURO BONUS
Rus kulübüyle yapılan anlaşmada, performansa bağlı olarak 5 milyon Euroluk bonus maddesi de bulunuyor. Siyah beyazlılar Gedson'dan gelen parayı bu hafta içinde transferde kullanacak.