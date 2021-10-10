Beşiktaş için sezon yeni başlıyor

Beşiktaş, Kasım sonuna kadar 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Süper Lig maçına çıkacak; Sporting (2 kez), Ajax, Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzon, Alanya ve Giresun'a rakip olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş için sezon yeni başlıyor
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10 Ekim 2021 15:53
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçı geride bırakan, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Beşiktaş, 15 Ekim'den itibaren çok zorlu bir maratona giriyor. Kartal için sezon adeta yeniden başlıyor.


Siyah-beyazlılar, 27 Kasım'daki Giresunspor maçı ile noktalanacak süreçte birbirinden zorlu 9 sınavdan geçecek; 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Süper Lig maçına çıkacak. Fikstür cuma günkü Başakşehir mücadelesiyle start alıyor.

Beşiktaş bu süreçte Sporting (2 kez) ve Ajax ile karşılaşırken ligde de Başakşehir, Galatasaray, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a rakip olacak.

Beşiktaş'ın zorlu fikstürü 27 Kasım'da Giresunspor önünde sonlanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Beşiktaş için sezonun gidişatı açısından belirleyici olacak. 

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ VE KALAN MAÇLARI


 


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