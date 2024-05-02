Beşiktaş için Paulo Diaz iddiası

Beşiktaş'ın, River Plate'in 29 yaşındaki Şilili stoperi Paulo Diaz ile ilgilendiği öne sürüldü

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için Paulo Diaz iddiası
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02 Mayıs 2024 10:22
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, stoper için sürpriz bir isim yazıldı.

Arjantin medyasından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor.

F.BAHÇE VE CSKA DA DEVREDE

Haberde Fenerbahçe ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.  

 
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