Beşiktaş için Federico Chiesa iddiası!

Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu sordu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş için Federico Chiesa iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 20:55
Son güncelleme
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

TuttoJuve'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa ile ilgili bilgi aldı.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalyan oyuncunun önceliğinin Premier Lig olduğu belirtildi.

Juve'den ayrılmaya karar vermesi halinde Premier Lig'den bir takıma imza atmak istediği vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Torino devi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2022 yılında 44 milyon euroya Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery