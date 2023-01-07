Beşiktaş golcüleri ve Mert Günok ile 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırarak 29 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.



Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6'da Wout Weghorst kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 69. dakikada Ahmet Engin'den geldi.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29'a çıkarırken Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.



Beşiktaş bir sonraki hafta Konyaspor deplasmanına çıkarken Kasımpaşa ise Karagümrük'ü konuk edecek.



GÜNEŞ'TEN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti.



Sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Tayfur Bingöl'e forma şansı veren Güneş, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın oynamadığı maçta Nathan Redmond'ı ilk 11'de görevlendirdi.



OZAN TUFAN PROTESTOSU



Beşiktaşlı taraftarlar, son zamanlarda adı siyah-beyazlı takımın transfer listesindeki isimler arasında geçen Ozan Tufan'ı protesto etti.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Hull City'de forma giyen oyuncu için "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaptı.



PERDEYİ CENK TOSUN AÇTI



Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Özellikle ilk 20 dakikada topla oynama oranını yüzde 80'lere kadar çıkaran Beşiktaş'ta gol 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Salih Uçan'ın savunma arkasına gönderdiği topu iyi kontrol eden Cenk, topu filelerle buluşturarak maçtaki sessizliği bozdu.



MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Beşiktaş'ın topla oynama etkinliği olmasına rağmen Kasımpaşa'nın yakaladığı iki pozisyonda kaleci Mert Günok'un kurtarışları adeta takımı kurtardı.



22. dakikada Ben Ouanes'in vuruşunda kalesini zamanında terk ederek gole izin vermeyen Mert Günok, 43'te Fall'ın vuruşunu son anda çeldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



KASIMPAŞA FARKI BİRE İNDİRDİ



İkinci yarıda Beşiktaş, oyunu kontrol etmek adına topa daha fazla sahip olmaya devam ederek mücadelesini sürdürdü. Beşiktaş 63'te Muleka ve Atiba'yı oyuna alırken Cenk ve N'Koudou kenara geldi. Weghorst'un mutlak gol pozisyonundan yararlanamamasının ardından ise Kasımpaşa farkı bire indirdi.



Sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall'un ortasına ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kafayı vuran Ahmet Engin, 69'da farkı 1'e indirdi.



Kalan dakikalarda özellikle Kasımpaşa'nın Beşiktaş kalesinde etkili atakları oldu. Saiss'in de oyuna girmesiyle iyice geri çekilen Beşiktaş, kalesinde pozisyonlar vermesine rağmen skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi.

45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



69. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci son anda topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Gedson'un soldan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

86. dakikada Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada Gedson, Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 90+2 Umut Meraş), Gedson, Cenk Tosun (Dk. 63 Atiba), Redmond (Dk. 83 Saiss), N'Koudou (Dk. 62 Muleka), Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Graovac (Dk. 90 Berat Kalkan), Donk, Yasin Özcan (Dk. 46 Petretta), Hadergjonaj (Dk. 29 Ahmet Engin), Aytaç Kara (Dk. 65 Bahoken), Eysseric, Tirpan, Fall, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 46 Celina)

Goller: Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 45+6 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 69 Ahmet Engin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fall, Dk. 33 Hajradinovic, Dk. 48 Donk, Dk. 77 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 53 Welinton, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)





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