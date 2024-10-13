Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u konuk edecek

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 14 Ekim Pazartesi günü Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.



Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.



