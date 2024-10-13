Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u konuk edecek

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda 14 Ekim Pazartesi günü Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u konuk edecek
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13 Ekim 2024 11:47
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 14 Ekim Pazartesi günü Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.

Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.

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