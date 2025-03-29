Beşiktaş, evinde derbi kaybetmedi!

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Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın evinde oynadığı derbilerde aldığı skorla şu şekilde:
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın evinde oynadığı derbilerde aldığı skorla şu şekilde:
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray