Beşiktaş, evinde derbi kaybetmedi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sahasında oynadığı tüm derbileri kazanmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, evinde derbi kaybetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 22:38
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın evinde oynadığı derbilerde aldığı skorla şu şekilde:

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Galatasaray

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery