Beşiktaş Emlakjet evinde Daçka'yı yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 88-72 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet evinde Daçka'yı yıktı!
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13 Ocak 2024 14:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Siyah-Beyazlılar 88-72 kazandı. 
Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Darüşşafaka Lassa ile oynadığı karşılaşmadan 64-61 mağlup ayrılmıştı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Tofaş'a konuk olacak. Darüşşfaka ise Bursasspor deplasmanına gidecek. 

1.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 17 Darüşşafaka Lassa
2.P: Beşiktaş Emlakjet 24 - 15 Darüşşafaka Lassa
3.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Darüşşafaka Lassa
4.P: Beşiktaş Emlakjet 26 - 25 Darüşşafaka Lassa
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