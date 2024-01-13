Beşiktaş Emlakjet evinde Daçka'yı yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Siyah-Beyazlılar 88-72 kazandı.
1.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 17 Darüşşafaka Lassa
2.P: Beşiktaş Emlakjet 24 - 15 Darüşşafaka Lassa
3.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Darüşşafaka Lassa
4.P: Beşiktaş Emlakjet 26 - 25 Darüşşafaka Lassa
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Siyah-Beyazlılar 88-72 kazandı.
Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Darüşşafaka Lassa ile oynadığı karşılaşmadan 64-61 mağlup ayrılmıştı.Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Tofaş'a konuk olacak. Darüşşfaka ise Bursasspor deplasmanına gidecek.
1.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 17 Darüşşafaka Lassa
2.P: Beşiktaş Emlakjet 24 - 15 Darüşşafaka Lassa
3.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Darüşşafaka Lassa
4.P: Beşiktaş Emlakjet 26 - 25 Darüşşafaka Lassa