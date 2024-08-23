Beşiktaş, Elayis Tavşan ile görüşüyor

Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan ile görüşüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Elayis Tavşan ile görüşüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 09:25
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 09:29
Beşiktaş'ta sağ kanat transferinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı.

Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 

23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, forvet ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery