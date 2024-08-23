Beşiktaş, Elayis Tavşan ile görüşüyor

Beşiktaş'ta sağ kanat transferinde gündeme sürpriz bir isim geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı.
Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON
23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, forvet ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı.
Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON
23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, forvet ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor.