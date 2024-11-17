Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti.



Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.



FENERBAHÇE'NİN SERİSİNİ BİTİRDİ



Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.



ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ



Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.



Bu galibiyetle birlikte Siyah-Beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler ise 24 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amed'i ağırlayacak.



