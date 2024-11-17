Beşiktaş derbide, Fenerbahçe'nin serisini bitirdi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Siyah Beyazlılar, bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler'in 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Haber; AA
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Beşiktaş derbide, Fenerbahçe'nin serisini bitirdi!
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17 Kasım 2024 16:02
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ

Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.

Bu galibiyetle birlikte Siyah-Beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler ise 24 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amed'i ağırlayacak.

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