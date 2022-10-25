Beşiktaş 'deplasman' kalesini kaybetti

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Hatayspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra deplasman yenilgisini tatmış oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş 'deplasman' kalesini kaybetti
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25 Ekim 2022 11:59
Beşiktaş, Hatayspor ile Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen Valerien Ismael adına da bir ilk oldu.

ISMAEL DEPLASMANDA YENİLGİYİ TATTI

Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.

HATAY MAÇI İLE DEPLASMAN SERİSİ BOZULDU

Ancak; bu seri Hatayspor maçı ile birlikte bozuldu. Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu. 

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