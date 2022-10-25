Beşiktaş, Hatayspor ile Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen Valerien Ismael adına da bir ilk oldu.
ISMAEL DEPLASMANDA YENİLGİYİ TATTI
Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.
HATAY MAÇI İLE DEPLASMAN SERİSİ BOZULDU
Ancak; bu seri Hatayspor maçı ile birlikte bozuldu. Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.
ISMAEL DEPLASMANDA YENİLGİYİ TATTI
Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.
HATAY MAÇI İLE DEPLASMAN SERİSİ BOZULDU
Ancak; bu seri Hatayspor maçı ile birlikte bozuldu. Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.