ISMAEL DEPLASMANDA YENİLGİYİ TATTI

HATAY MAÇI İLE DEPLASMAN SERİSİ BOZULDU

Beşiktaş, Hatayspor ile Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen Valerien Ismael adına da bir ilk oldu.Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.Ancak; bu seri Hatayspor maçı ile birlikte bozuldu. Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.