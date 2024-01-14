Beşiktaş, Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 92-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Çankaya Üniversitesi'ni farklı geçti!
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14 Ocak 2024 19:07
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 92-57 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, başkent temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Burak Durmuş, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Beşiktaş: Evans 9, Ceyda Conker 4, Elif Bayram 10, Zeynep Can 7, Krivacevic 16, Nogic 7, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu 6, Yueru Li 25, Ceyda Necmiye Bekar, Şevval Sıla Kaplan

Çankaya Üniversitesi: Walker 20, Fontaine 13, Gülse Uğur 13, McCarty-Williams 2, Melike Tuğba Oral 9, İlayda Derman, Gizem Tüzün

1. Periyot: 23-16

Devre: 46-24

3. Periyot: 72-38

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