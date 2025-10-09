09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-690'
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-190'
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-390'
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-090'
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
1-290'
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Beşiktaş BOA, Polonya'da mağlubiyetle başladı

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup J Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda Polonya'nın Enea Gorzow takımına 87-82 mağlup oldu.

calendar 09 Ekim 2025 22:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup J Grubu ilk hafta maçında, Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk oldu.

Hala sportowa AZS AJP'de oynanan mücadeleden Siyah-Beyazlılar 87-82 mağlup ayrıldı.

Salon: Gorzow

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Hendrik Laas (Estonya), Rafiks Misirovs (Letonya)

KSSSE ENEA AJP Gorzow: Owusu 28, Reid 20, Hurt 21, Gertchen, Telenga 10, Szymkiewicz 7, Kuczynska 1

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 25, Toure 9, Okonkwo 17, Milic 21, Fasoula 4, Gülşah Duman, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 68-60

Beş faulle çıkan: 34.55 Toure (Beşiktaş BOA)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
