Beşiktaş BOA, Lazic ile sözleşme uzattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mihaela Lazic'e yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mihaela Lazic'e yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
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