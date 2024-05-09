Beşiktaş BOA, Lazic ile sözleşme uzattı

Beşiktaş BOA, Hırvat oyuncusu Mihaela Lazic ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş BOA, Lazic ile sözleşme uzattı
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09 Mayıs 2024 17:20
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mihaela Lazic'e yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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