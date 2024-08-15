Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Besar Gudjufi

Beşiktaş, Besar Gudjufi'nin FC Shkupi'ye transfer olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Besar Gudjufi
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15 Ağustos 2024 19:08
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçen sezonu da FC Shkupi'de kiralık geçirdi.

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