Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu

Sol bekte Umut Meraş'tan yeterli performansı göremeyen Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun da sözleşme şartları nedeniyle yeni bir sol bek arayışına girdi.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek oyuncusu Iago Amaral Borduchi'nin transferi için Beşiktaş'ın devreye girdi. Sky Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Augsburg'un 25 yaşındaki sol beki Iago'yla ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.



Siyah-Beyazlılar'ın, Brezilyalı sol beki ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, sezon sonunda ise performansına göre bonservisini almayı umduğu bir anlaşma arayışında olduğu kaydedildi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabilen 1,81 boyundaki Brezilyalı oyuncunun kulübü Augsburg'la 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



Fotoğraf kaynak: Augsburg Twitter





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