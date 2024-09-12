Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş kaleci transferi için kolları sıvadı.





Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un çalışmaları doğrultusunda Beşiktaş'ın kaleci transferi için girişimlere başladığını duyurdu. Ajax'ın 18 milyon euro değer biçilen 20 yaşındaki kalecisi Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu aktarıldı. Mert'in ilerleyen yaşı Ersin'den beklenen verim alınmaması sebebiyle bu Beşiktaş, kaleci transferi yapmak istiyor.



5 MİLYONA GELMİŞTİ



Beşitaş, Kosova asıllı Alman kaleci Diant için Ajax'a kiralama önerisi sunma planları yapıyor. Ajax, Dimat'ı 2023'te 5 milyon euroya transfer etmişti. Genç kaleci banko ilk 11 oynayacağı bir kulübe transfer olmak istiyor.



PERFORMANSI



Diant Ramaj, Ajax'ta 29'u ilk 11 olmak üzere toplam 31 maçta forma giydi.







