Beşiktaş'a yeni kaleci: Diant Ramaj

Beşiktaş, kaleci takviyesi için Ajax'ın 20 yaşındaki Kosova asıllı Alman kalecisi Diant Ramaj'ı gündemine aldı.

, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni kaleci: Diant Ramaj
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12 Eylül 2024 08:23
Son güncelleme 12 Eylül 2024 08:31

Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş kaleci transferi için kolları sıvadı.

Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un çalışmaları doğrultusunda Beşiktaş'ın kaleci transferi için girişimlere başladığını duyurdu. Ajax'ın 18 milyon euro değer biçilen 20 yaşındaki kalecisi Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu aktarıldı. Mert'in ilerleyen yaşı Ersin'den beklenen verim alınmaması sebebiyle bu Beşiktaş, kaleci transferi yapmak istiyor.

5 MİLYONA GELMİŞTİ

Beşitaş, Kosova asıllı Alman kaleci Diant için Ajax'a kiralama önerisi sunma planları yapıyor. Ajax, Dimat'ı 2023'te 5 milyon euroya transfer etmişti. Genç kaleci banko ilk 11 oynayacağı bir kulübe transfer olmak istiyor.

PERFORMANSI

Diant Ramaj, Ajax'ta 29'u ilk 11 olmak üzere toplam 31 maçta forma giydi.



 
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