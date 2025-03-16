Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber!

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber!
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16 Mart 2025 18:58
Son güncelleme 16 Mart 2025 19:02
Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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