Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Golcü futbolcu Wout Weghorst için Alman basınından flaş bir iddia gündeme getirildi. Hollandalı golcüye Eintracht Frankfurt da talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!
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11 Haziran 2022 17:51
Forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst için yoğun çaba harcarken, Alman basını bu transferle ilgili olarak flaş bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; Beşiktaş'a Weghorst transferinde Bundesliga'dan rakip çıktı.

FRANKFURT, WEGHORST'U İSTİYOR

Bild ve Kicker başta olmak üzere birçok Alman basın organında yer bulan habere göre; Eintracht Frankfurt, 29 yaşındaki golcü futbolcuyu transfer etmek istiyor.

TRANSFERDE GLASNER FAKTÖRÜ

Wolfsburg'da görev yaparken Oliver Glasner'in öğrencisi olan futbolcunun Frankfurt'un transfer listesindeki birkaç adaydan biri olduğu ifade edildi. Frankfurt'un Bayer Leverkusen'den Lucas Alario ile Bochum'da oynayan Sebastian Polter'e ilgili duyduğu biliniyor.

FRANKFURT İLE BEŞİKTAŞ RAKİP

Öte yandan Alman basını, Weghorst'un İngiltere Premier Lig'den düştükten sonra Burnley'de kalma ihtimalinin olmadığını da öne sürdü. Oyuncunun Ada ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı var. Bu arada Rıdvan Yılmaz transferi konusunda anlaşan Beşiktaş ile Frankfurt, golcü transferinde ise birbirine rakip olacak.



GOLCÜ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Weghorst, Burnley ekibinde geride bıraktığımız sezonda 20 maçta 2 gol 3 asist üretti. Wolfsburg'da ise 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı golcü, 2020-21 sezonunda Wolfsburg'da 42 maçta 26 gol 8 asistle öne çıkan oyuncu olmuştu. Futbolcu, daha önce AZ Alkmaar, Heracles, Emmen, gibi takımlarda da oynadı.

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