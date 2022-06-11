FRANKFURT, WEGHORST'U İSTİYOR

TRANSFERDE GLASNER FAKTÖRÜ

FRANKFURT İLE BEŞİKTAŞ RAKİP

GOLCÜ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst için yoğun çaba harcarken, Alman basını bu transferle ilgili olarak flaş bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; Beşiktaş'a Weghorst transferinde Bundesliga'dan rakip çıktı.Bild ve Kicker başta olmak üzere birçok Alman basın organında yer bulan habere göre; Eintracht Frankfurt, 29 yaşındaki golcü futbolcuyu transfer etmek istiyor.Wolfsburg'da görev yaparken Oliver Glasner'in öğrencisi olan futbolcunun Frankfurt'un transfer listesindeki birkaç adaydan biri olduğu ifade edildi. Frankfurt'un Bayer Leverkusen'den Lucas Alario ile Bochum'da oynayan Sebastian Polter'e ilgili duyduğu biliniyor.Öte yandan Alman basını, Weghorst'un İngiltere Premier Lig'den düştükten sonra Burnley'de kalma ihtimalinin olmadığını da öne sürdü. Oyuncunun Ada ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı var. Bu arada Rıdvan Yılmaz transferi konusunda anlaşan Beşiktaş ile Frankfurt, golcü transferinde ise birbirine rakip olacak.Weghorst, Burnley ekibinde geride bıraktığımız sezonda 20 maçta 2 gol 3 asist üretti. Wolfsburg'da ise 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı golcü, 2020-21 sezonunda Wolfsburg'da 42 maçta 26 gol 8 asistle öne çıkan oyuncu olmuştu. Futbolcu, daha önce AZ Alkmaar, Heracles, Emmen, gibi takımlarda da oynadı.