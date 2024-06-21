Beşiktaş'a sürpriz golcü harekatı

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Siyah-Beyazlılar'da gündemin öncelikli konularından biri de forvet hattına yapılacak takviye.
GÖZLER BELÇİKALI GOLCÜDE
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Divock Origi oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen deneyimli forvet, Milan'a geri dönecek.
İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, önümüzdeki sezon Çizme ekibinde forma giymesi pek olası gözükmüyor.
Beşiktaş da Origi'yi isteyen en ciddi adaylar arasında yer alsa da deneyimli forveti isteyen birçok takım var. 29 yaşındaki golcünün, Siyah-Beyazlılar dışında kendisi için teklif yapan takımları dinleyeceği ve sonrasında kararını vereceği belirtildi.
22 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 22 resmi maça çıkan Divock Origi bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Siyah-Beyazlılar'da gündemin öncelikli konularından biri de forvet hattına yapılacak takviye.
GÖZLER BELÇİKALI GOLCÜDE
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Divock Origi oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen deneyimli forvet, Milan'a geri dönecek.
İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, önümüzdeki sezon Çizme ekibinde forma giymesi pek olası gözükmüyor.
Beşiktaş da Origi'yi isteyen en ciddi adaylar arasında yer alsa da deneyimli forveti isteyen birçok takım var. 29 yaşındaki golcünün, Siyah-Beyazlılar dışında kendisi için teklif yapan takımları dinleyeceği ve sonrasında kararını vereceği belirtildi.
22 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 22 resmi maça çıkan Divock Origi bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.