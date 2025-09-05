Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcuları UEFA'ya bildirdi.
Milli futbolcu Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Salih Özcan'ı transfer listesine eklemişti. Borussia Dortmund'un aldığı bu karar siyah-beyazlıları transferin gerçekleşmesi yönünde umutlandırdı.
27 yaşındaki Ön Libero, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.
