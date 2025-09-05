05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın istediği orta saha oyuncusu Salih Özcan'a Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermedi.

calendar 05 Eylül 2025 22:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcuları UEFA'ya bildirdi.

Milli futbolcu Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Salih Özcan'ı transfer listesine eklemişti. Borussia Dortmund'un aldığı bu karar siyah-beyazlıları transferin gerçekleşmesi yönünde umutlandırdı.

27 yaşındaki Ön Libero, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
