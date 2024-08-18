Beşiktaş'a resmi teklif: Jackson Muleka

Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı bonservisiyle satın almak için resmi teklif yaptı.

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Beşiktaş'a resmi teklif: Jackson Muleka
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18 Ağustos 2024 20:57
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takımın kadroda düşünmediği Jackson Muleka'ya teklif geldi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Kongolu forveti bonservisiyle satın almak için resmi teklif yaptı.

Haberde iki takım arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

24 yaşındaki forvet, siyah beyazlı takımın formasını 80 kez giydi ve 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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