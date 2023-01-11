Beşiktaş'a Montero için teklif!

Almanya 2. Lig ekiplerinden Hamburg, Francisco Montero'nun kiralık transferi için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a Montero için teklif!
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11 Ocak 2023 17:00
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimlerden biri olarak gösterilen Francisco Montero için Almanya'dan teklif geldi.

A Spor'un haberine göre, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, İspanyol savunma oyuncusu için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ın ise Hamburg'tan Montero'nun ikinci yarıdaki maaşının ödenmesini istediği ve kiralık anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi koymak istediği belirtildi.

İki taraf arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 4 maçta sahaya çıktı.

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