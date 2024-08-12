Beşiktaş'a Marcos Alonso önerisi!

Beşiktaş, sol bek transferi için Barcelona ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki İspanyol futbolcu Marcos Alonso'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a Marcos Alonso önerisi!
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12 Ağustos 2024 11:44
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 11:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da flaş bir gelişme yaşandı.

Kongolu sol bek Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Kartal'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.
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