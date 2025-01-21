Beşiktaş'a İskoçya'dan sol bek: Greg Taylor

Beşiktaş, Celtic forması giyen sol bek Greg Taylor'ı transfer listesine ekledi.

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Beşiktaş'a İskoçya'dan sol bek: Greg Taylor
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21 Ocak 2025 09:42

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, İskoçya Ligi takımlarından Celtic forması giyen 27 yaşındaki sol bek Greg Taylor'ı gündemine aldı. 

Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki İskoç futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

7 MİLYON EURO İSTENİYOR

İskoçya formasını da 14 kez sırtına geçiren ancak skor kaydedemeyen deneyimli sol beke güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Celtic formasıyla 28 maça çıkan Taylor 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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