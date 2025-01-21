Beşiktaş'a İskoçya'dan sol bek: Greg Taylor

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Siyah beyazlılar, İskoçya Ligi takımlarından Celtic forması giyen 27 yaşındaki sol bek Greg Taylor'ı gündemine aldı.



Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki İskoç futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.



7 MİLYON EURO İSTENİYOR



İskoçya formasını da 14 kez sırtına geçiren ancak skor kaydedemeyen deneyimli sol beke güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Celtic formasıyla 28 maça çıkan Taylor 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



