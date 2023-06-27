Beşiktaş'a, İngiltere'den stoper takviyesi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta stopere Rob Holding'in gelebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a, İngiltere'den stoper takviyesi
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27 Haziran 2023 10:49
Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk için kadro kurmaya başlayan Beşiktaş'ta Romain Saiss'in ayrılığının neredeyse gerçekleşmesiyle birlikte stoper arayışları başladı.

İngiltere basınında çıkan habere göre Arsenal, Beşiktaş'ın istediği Rob Holding'i göndermeye onay verdi.

KİRALIK GELEBİLİR

Express Sport'un haberine göre Saliba'nın iyileşmesi ve Jurrien Timber'ı neredeyse kadrosuna katan Arsenal, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakmaya başladı. Stoper rotasyonunda iyice gerilere düşen Rob Holding'de bu teklife sıcak bakıyor.

Mikel Arteta'nın da gelecek sene rotasyonda arkalara düşen İngiliz stoperin transferine onay verdiği de söylendi.

24 MAÇA ÇIKTI

Arsenal formasıyla 24 resmi maça çıkan Rob Holding bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 

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