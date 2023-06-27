Beşiktaş'a, İngiltere'den stoper takviyesi

Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk için kadro kurmaya başlayan Beşiktaş'ta Romain Saiss'in ayrılığının neredeyse gerçekleşmesiyle birlikte stoper arayışları başladı.
İngiltere basınında çıkan habere göre Arsenal, Beşiktaş'ın istediği Rob Holding'i göndermeye onay verdi.
KİRALIK GELEBİLİR
Express Sport'un haberine göre Saliba'nın iyileşmesi ve Jurrien Timber'ı neredeyse kadrosuna katan Arsenal, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakmaya başladı. Stoper rotasyonunda iyice gerilere düşen Rob Holding'de bu teklife sıcak bakıyor.
Mikel Arteta'nın da gelecek sene rotasyonda arkalara düşen İngiliz stoperin transferine onay verdiği de söylendi.
24 MAÇA ÇIKTI
Arsenal formasıyla 24 resmi maça çıkan Rob Holding bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
İngiltere basınında çıkan habere göre Arsenal, Beşiktaş'ın istediği Rob Holding'i göndermeye onay verdi.
KİRALIK GELEBİLİR
Express Sport'un haberine göre Saliba'nın iyileşmesi ve Jurrien Timber'ı neredeyse kadrosuna katan Arsenal, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakmaya başladı. Stoper rotasyonunda iyice gerilere düşen Rob Holding'de bu teklife sıcak bakıyor.
Mikel Arteta'nın da gelecek sene rotasyonda arkalara düşen İngiliz stoperin transferine onay verdiği de söylendi.
24 MAÇA ÇIKTI
Arsenal formasıyla 24 resmi maça çıkan Rob Holding bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.