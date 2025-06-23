Beşiktaş'a geri dönüyor: Jean Onana

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana'nın İtalya macerası sona eriyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genoa kulübü, 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Onana, sezon başında kiralandığı Beşiktaş'a geri dönecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 9 maça çıkan Onana, skor katkısı sağlayamadı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genoa kulübü, 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Onana, sezon başında kiralandığı Beşiktaş'a geri dönecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 9 maça çıkan Onana, skor katkısı sağlayamadı.
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