Beşiktaş'a Fenerbahçeli golcü önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Fenerbahçeli golcü önerildi
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21 Haziran 2024 08:01
Son güncelleme 21 Haziran 2024 08:10
Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Siyah-Beyazlılar'da gündemin öncelikli konularından biri de forvet hattına yapılacak takviye.

FENEBAHÇELİ GOLCÜ ÖNERİLDİ

Karagümrük ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.



Gelen haberlere göre 32 yaşındaki forvetin de Siyah-Beyazlı kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Ancak Beşiktaş cephesinin deneyimli futbolcuya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

11 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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