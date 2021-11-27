Beşiktaş'a bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan

GZT Giresunspor karşısında Necip Uysal'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı da kaybetti.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan
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27 Kasım 2021 20:24
Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken Necip Uysal'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başında Welinton oyuna dahil olurken Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal kenara geldi.

Cezayirli futbolcu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve ikinci yarıda oyundan çıktı.

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.1


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