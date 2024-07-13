Beşiktaş'a bir golcü daha: Weghorst!

Beşiktaş, merakla beklenen Ciro Immobile transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, golcü oyuncunun ardından pivot santrfor için harekete geçti. Kartal, taraftarı heyecanlandıracak isim olan Weghorst için çalışmalara başlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a bir golcü daha: Weghorst!
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13 Temmuz 2024 09:38
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 10:21
Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından üçüncü takviyesini Ciro Immobile ile yaptı. Lazio'nun 34 yaşındaki kaptanı ve santrforu, önümüzdeki 2 sezon Siyah-beyazlı formayı giyecek. Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel, uzun temasların ardından yıldız ismin transferini bitirdi ve yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

SIRA WEGHORST'TA!

Hareketli ve bitirici özellikleri iyi forvet arayışını Immobile ile sonlandıran Beşiktaş'ta sıra pivot santrfora geldi. Öne çıkan isim Wout Weghorst.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Burnley'den bonservisinin alınması halinde Kartal'a dönmeyi istediğini belirten Hollandalı golcünün kiralanmaya ise sıcak bakmadığı belirtildi.

1 hafta izin yapacak Weghorst ile vatandaşı van Bronckhorst'un da görüştüğü, ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.



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