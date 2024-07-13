Beşiktaş'a bir golcü daha: Weghorst!

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından üçüncü takviyesini Ciro Immobile ile yaptı. Lazio'nun 34 yaşındaki kaptanı ve santrforu, önümüzdeki 2 sezon Siyah-beyazlı formayı giyecek. Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel, uzun temasların ardından yıldız ismin transferini bitirdi ve yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.
SIRA WEGHORST'TA!
Hareketli ve bitirici özellikleri iyi forvet arayışını Immobile ile sonlandıran Beşiktaş'ta sıra pivot santrfora geldi. Öne çıkan isim Wout Weghorst.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Burnley'den bonservisinin alınması halinde Kartal'a dönmeyi istediğini belirten Hollandalı golcünün kiralanmaya ise sıcak bakmadığı belirtildi.
1 hafta izin yapacak Weghorst ile vatandaşı van Bronckhorst'un da görüştüğü, ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
SIRA WEGHORST'TA!
Hareketli ve bitirici özellikleri iyi forvet arayışını Immobile ile sonlandıran Beşiktaş'ta sıra pivot santrfora geldi. Öne çıkan isim Wout Weghorst.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Burnley'den bonservisinin alınması halinde Kartal'a dönmeyi istediğini belirten Hollandalı golcünün kiralanmaya ise sıcak bakmadığı belirtildi.
1 hafta izin yapacak Weghorst ile vatandaşı van Bronckhorst'un da görüştüğü, ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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