Beşiktaş'a Barinov cevabı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Rus futbolcu Dimitri Barinov'dan kötü haber geldi.



Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha hakkında Rus basınına konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Barinov transferi için yaptığımız görüşmeler sona erdi. Lokomotiv Moskova'ya bir teklif yaptık ancak onlar kabul etmedi. Bizim için bu konu kapandı." ifadelerini kullandı.



Daha önce Barinov'un menajeri Pavel Banatin, Beşiktaş'ın kendilerinden görüşme talep ettiğini ve kiralık yada bonservisiyle birlikte Barinov'u kadrolarına katmak istediklerini söylemişti.



Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 20 resmi maça çıkan Barinov, bu maçlarda 1 gol kaydetti.





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